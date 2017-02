Rayan en Thibo zijn eerste nieuwjaarskindjes in regio

Regio Het eerste kindje uit onze regio dat in 2017 het levenslicht zag, is de kleine Rayan El Jardawi. Om 5 uur 51 kwam hij ter wereld in het AZ Sint-Maarten in Duffel. Daarna volgde Thibo Huyskens om half ... Lees verder