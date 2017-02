Herselt verliest 81 zielen

Herselt - Uit recente tellingen van de bevolking blijkt dat de gemeente Herselt vorig jaar 81 zielen heeft verloren.

Tot haar overlijden in 2015 was Maria Pauwels (109) uit Herselt een van de oudste inwoners van het land. Bijna had ze de status van supereeuweling te pakken. Ze was het levende bewijs van een lang en gelukkig leven op het Zuid-Kempense platteland. Dat haar hoge leeftijd veeleer uitzonderlijk was, bewijzen de bevolkingsstatistieken.

Meer overlijdens en vertrekkers

Op 1 januari dit jaar telde Herselt 81 zielen minder dan een jaar eerder. Er is zelfs meer. Geen enkele gemeente in de provincie Antwerpen doet in absolute cijfers minder goed. “Vorig jaar hadden we een negatief demografisch saldo en een hogere emigratie”, verklaart burgemeester Luc Peetermans (CD&V) de cijfers. “In totaal registreerden we 710 vertrekkers voor 687 nieuwkomers. Het aantal overlijdens lag op 149 tegenover 96 geboorten.”

Niet minder geboorten

Gemiddeld is de bevolking wat ouder en resideren tweehonderd ouderen in WZC Sint-Barbara, wat het aantal overlijdens mee verklaart. Navraag bij kinderopvang ‘t Bavetteke leert dat de instroom van kinderen niet stokt. “Momenteel ben ik volgeboekt met intakegesprekken”, aldus zaakvoerster An De Herdt. “Ik heb dan ook niet het gevoel dat er minder kinderen geboren worden.”