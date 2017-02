Studiebureau blundert in restauratiedossier Strokapel

Herselt - Studiebureau Evolta heeft geblunderd in het renovatiedossier van de Strokapel in Ramsel (Herselt). Door een eenzijdige wijziging van de gunningsvoorwaarden moet de procedure worden overgedaan.

De start van de renovatiewerkzaamheden aan de vervallen Strokapel in Ramsel loopt vermoedelijk maanden vertraging op door een blunder van het studiebureau Evolta. “Evolta heeft eenzijdig de door de gemeenteraad goedgekeurde openbare aanbesteding gewijzigd. Dat is niet toegelaten”, reageert burgemeester Luc Peetermans (CD&V) van Herselt. “Door die fout moet de hele gunningsprocedure worden overgedaan.”

Gemeenteraad gepasseerd

Bij Evolta erkennen ze de feiten. “Het klopt dat we een verschuiving hebben doorgevoerd van de gunningscriteria”, zegt Wim Van Cromphout, verantwoordelijke van de afdeling gebouwen bij Evolta. “Maar aan de inhoud zelf hebben we niets gewijzigd.” Het was de gemeenteontvanger Bart Verelst die de kat de bel aanbond. Hij stelde vast dat het belang van de prijs in de beoordeling verhoogd was van 50 tot 70% en de waarde van de conformiteit (later gewijzigd in technische kwaliteit) van de materialen in omgekeerde richting verlaagd werd van 35 naar 15%.

Ingebrekestelling

Het gemeentebestuur kondigde aan Evolta in gebreke te zullen stellen.