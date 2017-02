Ramselse dingt met "Zeewater en tranen zijn even zout" mee naar prijs in kortverhalenwedstrijd

Herselt - Rani Aertgeerts uit Ramsel heeft met “Zeewater en tranen zijn even zout” haar eerste officiële literiaire werk klaar. Met het kortverhaal hoopt ze de juryprijs van de schrijfwedstrijd “Mijn kort verhaal” te winnen.

Schrijfwedstrijd

“Mijn kort verhaal” is een schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen. De wedstrijd wordt georganiseerd door Scholieren.com, OV-reisplanner 9292, online verhalenbank Zoemer.nl en uitgeverij De Bezige Bij. Tot vandaag kon het publiek zijn stem uitbrengen op een van de inzendingen. Rani’s “Zeewater en tranen zijn even zout” behaalde meer dan 200 clicks. Goed voor een plaats in de top 10.

Juryprijs

“Toch zou ik liever de juryprijs winnen”, vertelt de laatstejaars studente Humane wetenschappen aan de Sint-Lambertusschool in Westerlo. “Zij beoordeelt je werk op kwaliteit.” Rani is nog maar 17 maar literatuur en het schrijfvlak boeien haar al van kinds af. Engelstalige fantasyboeken zoals die van Percy Jackson zijn echt haar ding en verslindt ze maar al te graag.

Taboesfeer

In “Zeewater en tranen zijn even zout” maakt Rani het thema zelfdoding bespreekbaar. “Het thema leeft onder de jongeren”, aldus Aertgeerts. “Ze stellen zich vragen over de zin van het leven en waar ze mee bezig zijn. Vorig jaar hebben we op school nog gewerkt rond het thema. Blijkt dat rond zelfdoding er nog altijd een taboesfeer hangt.”

Rani’s verhaal lezen?

Wie het kortverhaal van Rani wil lezen, surft naar www.mijnkortverhaal.nl. Doorklikken op verhalen en dan vind je de tekst van Rani terug.