Volksverhalenfestival de Merode strijkt deze maand ook neer in Herselt

Herselt - In de zes gemeenten van het de Merodegebied vindt van 17 tot 26 februari 2017 de eerste editie van het Volksverhalenfestival plaats. In Herselt worden op zondag 19 februari “echt verzonnen” volksverhalen verteld.

Mythische figuren

Alle kinderen van 6 tot 12 jaar, onder begeleiding van volwassenen, zijn welkom. De verhalen worden verteld tijdens een wandeling door een betoverd bos waar deze mythische figuren nog altijd voortleven. De vertellingen gebeuren in groepen van maximum 30 personen en duren ongeveer 2 uur. De wandeling zelf is 3 kilometer lang, deels over onverhard parcours.

Praktisch

Afspraak in het zaaltje aan Mie Maan, Diestsebaan 28 in Herselt waar de kinderen ondergedompeld worden in het verleden met heksen, tovenaars en spoken. Vertrek voorzien om 9.30 uur, 10 uur of 10.30 uur. Deelnemen kan na reservatie via www.reserveren. demixx.be. In de deelnameprijs van 4 euro zijn voor elke deelnemer een drankje en een gebakje inbegrepen. Zowel de volwassenen als de kinderen dienen zich in te schrijven en de deelnameprijs te betalen. Meer info via deze link of 014-53.90.56.

Ook in Westerlo

Westerlonaren Jos Van Asten, Kris De Winter en Dolf Smets schreven verschillende volksverhalen die op vrijdag 17 februari 2017 in het park om en rond het gemeentehuis verteld worden. Kinderen kunnen terecht in de bibliotheek waar vertellers hen onderdompelen in het verleden. Zo beleeft het hele gezin een donkere avond met leuke en lekkere lokale elementen. Vertrek in groepen van maximum 30 personen aan de bibliotheek (Kasteelpark) om na ongeveer twee uur te eindigen aan het gemeentehuis voor een drankje en hapje. Afspraak 19 uur in het kasteelpark in Westerlo.