N-VA niet te spreken over afwezigheid gemeentebestuur bij oplevering Westerlosesteenweg

Het bestuur heeft bezwaren in verband met de oplevering van de Westerlosesteenweg maar liet de opleveringsvergadering links liggen. "Onze opmerkingen staan in het verslag", aldus de bevoegde schepen. Foto: Alain Trappeniers

Herselt - Oppositiepartij N-VA is niet opgezet met de afwezigheid van het gemeentebestuur tijdens de oplevering van de Westerlosesteenweg in Herselt.

De herinrichting van de Westerlosesteenweg heeft de afgelopen jaren heel wat stof doen opwaaien. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen waren er de grote werken die voor heel wat hinder zorgden, ook werden omwonenden nadien geconfronteerd met aanhoudende geurproblemen en werden problemen vastgesteld met de afwerking van onder andere de hagen.

Opmerkingen in verslag

Daarop besliste het gemeentebestuur een to-dolijstje toe te voegen aan het opleveringsdocument. Naar eigen zeggen was haar aanwezigheid op het opleveringsmoment meteen ook niet meer aan de orde. "Onze opmerkingen zijn opgenomen in het verslag", aldus schepen van Openbare Werken Christiane Van Thielen (CD&V).

Afwezigheid "not done"

Dat het gemeentebestuur niet op de vergadering aanwezig was, is volgens oppositiepartij N-VA "not done". "U volgt de zaak niet op en u bent niet geïnteresseerd in het dossier", aldus Peter Keymeulen (N-VA). Volgens collega Mark Van de Wouwer had Van Thielen op de vergadering aanwezig moeten zijn. "Om uw afkeer duidelijk te maken", aldus nog Van de Wouwer.

Eensgezinde oppositie

De opmerkingen van N-VA werden onderschreven door collega en oppositieraadslid Jos Van Herck (SP.A).