"Platte" belastingverhoging of belastingverlaging voor Herseltse burger?

Houdt de Hesselaar dit jaar minder over of net meer? Foto: Photo News

Herselt - Voerde het gemeentebestuur van Herselt een belastingverhoging door? Volgens het Agentschap Binnenlands bestuur en de Herseltse N-VA-afdeling wel. Het gemeentebestuur ontkent en zegt zelfs minder belastingen te zullen ontvangen.

Er zijn slechts twee gemeenten die dit jaar de aanvullende personenbelasting verhogen: Herselt en Wijnegem. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). In het geval van Wijnegem gaat het evenwel om een taxshift omdat de opcentiemen worden verlaagd.

"Platte belastingverhoging"

Herselt is dus volgens het ABB de enige gemeente in Vlaanderen die een echte belastingverhoging doorvoert. De aanvullende personenbelastingen verhogen van 7,5 naar 7,7 procent. "Het is een platte belastingverhoging", liet N-VA-gemeenteraadslid Mark Van den Wouwer in december vorig jaar al optekenen. "Als N-VA kunnen we daar hoegenaamd niet mee akkoord zijn."

"Belastingvermindering"

Volgens het gemeentebestuur is er geen sprake van een belastingverhoging. "De percentages stijgen wel, maar de belastingen niet", aldus burgemeester Luc Peetermans (CD&V). "Tegen 2022 zullen we zelfs de Herseltse burger 265.000 euro teruggegeven hebben. Dat is een belastingvermindering." Het gemeentebestuur voerde de procentuele verhoging van de aanvullende personenbelasting naar eigen zeggen door om de geraamde verlaging van de inkomsten door de taxshift te compenseren. Die compensatie is volgens N-VA niet nodig omdat de toelagen van de federale overheid voor de gemeente stijgen en het OCMW met een pak minder geld toekomt. "Met deze belastingverhoging hol je dus het belastingvoordeel uit dat de Hesselaar haalt uit de taxshift. Zeker de grotere verdiener zal de maatregel van het bestuur voelen", aldus nog de N-VA.

Taxshift

Met de taxshift wil de regering een verschuiving van belastingen op arbeid en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid naar belastingen op consumptie. Bedoeling is de bedrijven meer zuurstof te geven en het inkomen van de loontrekkenden (vooral de lagere en gemiddelde inkomens) te verhogen. De maatregelen zullen tegen 2020 echt voelbaar zijn.