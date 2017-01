Herseltse Emelie op podium van "Schoonste boerin van Vlaanderen" in Gent

Emelie werd tweede ereboerin tijdens de wedstrijd "Schoonste boerin van Vlaanderen". Foto: IF

Herselt - Emelie Laeremans uit Herselt is derde geworden tijdens de finale van "De Schoonste boerin van Vlaanderen" in Gent.

De titel van "Schoonste boerin van Vlaanderen 2017" ging naar Mieke Verniest uit het Oost-Vlaamse Zwalm. Een tweede plaats was weggelegd voor Evi Van Camp uit Koningshooikt, Emelie Laeremans uit Herselt kreeg het lint van tweede ereboerin. "Het was een top avontuur", liet Emelie in een korte reactie weten.

De publieksprijs was voor Laurien Bogaert uit Schoonaarde.Winnares Verniest krijgt een John Deere tractor voor 1 jaar in gebruik. Na het zware werk op de varkenshouderij mag ze ook op welnessweekend.