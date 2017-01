Auto ramt paal en belandt in gracht, Aarschotsebaan lokaal afgesloten

Begijnendijk / Hulshout - Op de Aarschotsebaan, op de grens van Begijnendijk en Houtvenne, is maandagavond een personenwagen in de gracht beland. De straat was lokaal een tijdje afgesloten voor alle verkeer omdat een lantaarnpaal en de elektriciteitskabels op de weg waren terechtgekomen.

In voorlopig onduidelijke omstandigheden is de bestuurder de controle over het stuur verloren, waardoor de Audi een lantaarnpaal raakte en in de gracht belandde. Door de klap brak de paal af en viel op de elektriciteitskabels. Die kwamen op hun beurt ook op de weg terecht.

Door het ongeval was de Aarschotsebaan lokaal afgesloten voor alle verkeer.

(Later meer).