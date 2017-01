Acrobaten smijten zich op kmo-park La Corbeille

Hulshout - De derde fase van de herontwikkeling van de voormalige La Corbeille-site in Westmeerbeek start weldra. Intussen hebben een twintigtal bedrijf al onderdak gevonden in de kmo-units, onder wie de acrobaten van de Blaze Urban Academy.

Bijna drie jaar waren de jongens en meisjes van trainingscentrum Blaze Urban Academy aan de slag in een loods aan het station van Heist-op-den-Berg. Door het succes van freerunning (acrobatisch turnen, nvdr.) werd de ruimte al snel te krap, wat zaakvoerders Philippe Marchal(31) uit Aarschot en Beau-Jay Valgaeren(28) uit Grobbendonk noodgedwongen deed uitkijken naar een ruimere locatie. Die hebben ze gevonden op de site van de voormalige groeten-en fruitverwerker La Corbeille/Bonduelle aan de Stationsstraat in Westmeerbeek (Hulshout).

Ruim dubbel zo groot

"In september vorig jaar zijn we verhuisd naar een goednieuwe ruimte die zowel qua oppervlakte als vrije hoogte ruim dubbel zo groot is dan de loods in Heist-op-den-Berg”, zegt Philippe. “Nu beschikken we over zeven meter vrije hoogte en 460 vierkante meter basisoppervlakte, wat ons veel meer mogelijkheden biedt. Bovendien kunnen we door de rechthoekige structuur de unit beter benutten, wat in Heist niet mogelijk was. Daar ging veel ruimte verloren in de hoeken.” Op enkele trampolines en een valput na is het nieuwe trainingscentrum klaar om de intussen ongeveer tweehonderd leden comfortabel te ontvangen.

