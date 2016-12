Betalen Hulshoutenaren binnenkort minder in containerpark voor kleine hoeveelheden aangevoerd groenafval en hakselbaar hout?

Hulshout - De Milieuraad en de verantwoordelijken van het Hulshoutse containerpark zullen samen met de bevoegde schepen van Milieu Rist Heylen (Groen) nagaan of de inwoners van Hulshout binnenkort minder moeten betalen wanneer ze kleine hoeveelheden groenafval en hakselbaar hout aanbieden op het containerpark.

Het was oppositiepartij N-VA die de meerderheid de vraag stelde of een verlaging van de kosten mogelijk is voor de levering van kleine hoeveelheden groenafval en hakselbaar hout op het containerpark. Momenteel betaalt de inwoner per kubieke meter aangeleverd groenafval en hakselbaar hout 5 euro ook als het aangeleverde materiaal minder dan een kubieke meter bedraagt.

Deeltarifiëring

N-VA vindt dat onvereenkomstig de tarifiëring per deeleenheid (1/5,2/5,...) van een kubieke meter steen-en betonpuin, roofing, kalkhoudende producten,... ook een deeltarifiëring mogelijk moet zijn voor de aanlevering van groenafval en hakselbaar hout op het containerpark.

Milieuraad

Het voorstel van de oppositie werd niet goedgekeurd maar de meerderheid engageerde zich het punt te bespreken op de Milieuraad en met de verantwoordelijken van het containerpark. "Uiteindelijk moeten we er ook op letten dat het aanleveren van afval op het containerpark niet te goedkoop wordt omdat we anders te maken krijgen met afvaltoerisme", aldus nog schepen Rist Heylen.