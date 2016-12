Herselt maakt kennis met Shana's "Fanfictie"

Herselt - Shana De Winter (22) uit Herselt heeft met “Weet je nog?” haar eerste “fanfictie” boek klaar. Fanfictie is een nieuwe stroming in de hedendaagse literatuur.

One direction

Ooit begon Shana als 14-jarige binnen het fanfictie genre met verhalen over The Jonas Brothers en Demi Lovato in Camp Rock. De werken zouden nooit in de rekken van de boekhandel belanden. ”Niet voor uitgave vatbaar”, lacht Shana De Winter. Later, toen ze fan werd van boyband One Direction, sloeg de literaire vlam opnieuw in de pan. Nu laat ze haar debuut “Weet Je Nog?” op de wereld los. Fanfictie is een relatief nieuwe stroming in de hedendaagse literatuur, bestaande uit unieke verhalen die echte beroemdheden combineren met fictionele verhaallijnen.

Verhaal

Het verhaal neemt de lezer mee in de wereld van de Belgische Pixie Vervloet, een doodnormaal meisje die ondanks wat zware perioden in haar leven probeert zo goed mogelijk haar zaakjes voor elkaar te krijgen; hierin ondersteund door haar ietwat ongeduldige alleenstaande moeder en haar beste vriendin Lucy. Al zijn het soms exact deze twee personen die haar leven een stuk lastiger maken. Zo begint haar moeder steeds maar weer over haar vervreemde vader, waar Pixie absoluut geen contact meer mee wil – en is Lucy ’s werelds grootste One Direction fan, die erop staat om naar hun concert in Londen te gaan. Het probleem? Een van de bandgenoten, Harry, staat óók op Pixies lijstje van personen met wie ze geen contact meer wil…

Praktisch

Uitgeverij Fanflicks wil met de winst schrijvers nog meer ondersteunen: door hen gratis workshops, trainingen en lezingen aan te bieden. Weet Je Nog? (Shana De Winter) is voor 16,95 euro als paperback verkrijgbaar in alle (online) boekhandels en via deze link.